Pedras de Naomi Campbell são diamantes, diz polícia sul-africana

Pedras preciosas brutas recebidas pela modelo Naomi Campbell após um jantar beneficente em 1997, com o então presidente sul-africano Nelson Mandela, são diamantes reais, disse neste domingo, 8, a polícia.

Os diamantes foram retirados de Campbell por Jeremy Ratcliffe, ex-gerente da instituição beneficente Fundo Mandela para as Crianças, um dia depois de a modelo recebê-los. Ele temia que a britânica pudesse incorrer em crime ao levar as pedras para fora da África do Sul.

Campbell disse ao Tribunal de Haia, no julgamento do ex-governante da Libéria Charles Taylor, que ela recebeu algumas "pedras com aparência ruim" após o jantar beneficente. Mas afirmou que não sabia que se tratava de diamantes de guerra ou se o doador não identificado era Taylor.



Mosa Zondi, porta-voz da unidade investigativa da polícia sul-africana, afirmou que testes comprovaram que as pedras eram diamantes.



"Elas foram classificadas como diamantes", afirmou Zondi, acrescentando que a polícia iniciou uma investigação sobre as pedras para determinar sua origem. É crime na África do Sul ter posse de diamantes brutos.



Ratcliffe entregou as pedras na última quinta-feira, 5, pouco após o testemunho de Campbell.



Taylor tem 11 acusações sobre si, incluindo assassinato, estupro, mutilação, escravidão sexual e recrutamento de crianças durante as guerras na Libéria e na Serra Leoa, nas quais mais de 250.000 pessoas foram mortas. Ele nega todas as acusações.

