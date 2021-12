Peça sobre o poeta García Lorca chega a Salvador em duas apresentações

Confira outras opções no roteiro de teatro

Com direção de Antônio Gilberto, a peça "Federico Garcia Lorca: Pequeno Poema Infinito" chega ao palcos baianos nesta semana. O espetáculo, que tem no papel título o carioca José Mauro Brant, terá somente duas apresentações no Teatro Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da Ufba, nesta terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, às 19h30.

Espetáculo “Federico Garcia Lorca – Pequeno Poema Infinito”

Onde: Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da Ufba, Avenida Araújo Pinho, Canela

Quando: 11 e 12 de maio às 19h30

Quanto: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 3 (estudantes da Ufba)

