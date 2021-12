Peça R$ 1,99 comemora 11 anos com temporada no TCA

A peça R$ 1,99 está de volta a Salvador nos dias 6 e 7 de novembro, às 20 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves – TCA. O ator Ricardo Castro comemora 11 anos à frente da montagem e mantém o roteiro repleto de bom humor sobre assuntos do cotidiano como amor, sexo, amizade, política, justiça, família, dinheiro e poder.



O espetáculo foi aplaudido por mais de 600 mil espectadores em todo País e, a cada nova temporada, se atualiza com as últimas notícias nacionais e internacionais. Em nota oficial, o ator comemora a longevidade do projeto iniciado em maior de 1999: “Quando comecei a escrever o texto minha intenção era fazer só humor, mas quando percebi também passeava por outros gêneros teatrais”, diz.





Ele interpreta Caroço, um violeiro que tem o sonho de ser artista, e comemora por ter recebido o convite para atuar na Globo durante uma temporada de R$ 1,99 no Rio de Janeiro.



“É um personagem poético, divertido, daquela linhagem do João Grilo, com uma malandragem bem brasileira, mas com uma pureza. Ele comenta a cidade com suas canções e liga um núcleo ao outro”, resume o ator.

Peça R$ 1,99 comemora 11 anos

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: sábado (06.11) e domingo (07.11), sempre às 20 horas

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Mais informações: 3535-0600

