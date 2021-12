Peça Fica Frio, com Kayky Brito, faz curta temporada em Salvador

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro

Estreia nesta sexta-feira, 1º, em Salvador a montagem "Fica Frio", cujo elenco é formado pelos atores Kayky Brito, Germano Moreira e Marauê Carneiro. A comédia faz curta temporada na capital baiana, com apresentações sexta e sábado, às 21 horas, e no domingo, às 20 horas, no Teatro Jorge Amado, localizado no no bairro da Pituba.

Dirigido por Raoni Carneiro, o espetáculo narra os problemas enfrentados por uma família de classe média após o envolvimento de um dos filhos com drogas. O jovem será ajudado pelo irmão Maurício, interpretado por Kayky Brito, com quem tem uma relação pouco amistosa. O texto da peça é de Mario Bortolotto.

Os ingressos estão sendo comercializados por R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada) e devem ser adquiridos no local do espetáculo.

| Serviço |

Fica Frio

Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba

Quando: sexta-feira, 1º, e sábado, 02, às 21 horas, e domingo, às 20 horas

Quanto: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

adblock ativo