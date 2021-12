Peça "A Voz do Campeão" entra em recesso neste sábado

A peça 'A Voz do Campeão' entrará em recesso a partir deste sábado, 12. O espetáculo foi suspenso antecipadamente por conta de uma virose que acometeu o ator Narcival Rubens. A montagem volta após o Carnaval, no teatro Sesc Casa do Comércio, a partir de 17 de março. A partir daí faz temporada sempre às quintas e sextas-feiras, às 20h30, até 29 de abril.





