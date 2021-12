A banda Pearl Jam, em parceria com a revista americana Rolling Stone, liberou para streaming as 29 músicas que fazem parte da trilha sonora do documentário "Pearl Jam Twentty" (PJ20), que narra a história do grupo e será exibido nos cinemas brasileiros ainda este mês.

No repertório, canções de todas as épocas, incluindo gravações ao vivo, demos e faixas inéditas. Para ouvir, clique aqui.

"Pearl Jam Twentty" (PJ20), chegará a 17 cinemas brasileiros. Em Salvador, ele será exibido no Cinepolis, do Salvador Norte Shopping, nesta terça-feira, 20.

Dirigido por Cameron Crowe ("Quase Famosos", "Vanilla Sky"), o documentário faz parte das comemorações de 20 anos da banda, que incluem ainda o lançamento de um livro, de autoria de Jonathan Cohen e Mark Wilkerson, e o relançamento dos álbuns Vs. (1993) e Vitology (1994).

Em novembro, os fãs poderão ver a banda ao vivo em uma turnê que o grupo faz no Brasil entre os dias 2 e 11 de novembro, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Os ingressos, para todos os shows, já estão esgotados.

Assista ao trailer do documentário:

Da Redação

Pearl Jam libera trilha sonora do documentário Twenty

adblock ativo