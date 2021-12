Pearl Jam lançará disco ao vivo com o melhor de seus 20 anos de história

As principais músicas dos 20 anos de história do Pearl Jam formarão o repertório de "Live on Ten Legs", o novo disco ao vivo da banda americana que começará a ser vendido em 18 de janeiro, informou nesta terça-feira, 16, sua gravadora.

"Alive", "Jeremy" e "Spin the black circle" são alguns dos 18 temas incluídos no disco, gravados durante as turnês mundiais da banda entre 2003 e 2010.





adblock ativo