Pearl Jam comemora 20 anos e relança "Vs." e "Vitalogy"

Seguindo a tendência de reedições comemorativas, a banda Pearl Jam celebra seus 20 anos de carreira com o lançamento de uma edição de luxo, no dia 29 de março, de "Vs." e "Vitalogy", o segundo e terceiro álbum respectivamente do grupo, informou nesta quinta-feira a Sony Music em comunicado.



"Vs.", lançado em 1993 após o sucesso de seu disco de estreia "Ten", conseguiu vender 950 mil exemplares em sua primeira semana, um recorde que não foi superado em 5 anos. "Vitalogy", por sua vez, estreou direto na lista Billboard após seu lançamento em dezembro de 1994.

