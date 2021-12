Paulo Zulu participará de próxima novela do SBT

Paulo Zulu participará de "Corações Feridos", novela de Íris Abravanel que sucederá “Uma Rosa com Amor”no horário das 20h, de segunda-feira aos sábados, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). As informações são da coluna Zapping, publicada nesta sexta-feira, 23, no jornal Folha de S. Paulo.

