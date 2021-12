Paulo Miklos deixa os Titãs por 'decisão pessoal'

A página oficial do Titãs emitiu uma nota informando que o guitarrista e vocalista Paulo Miklos não é mais um membro da banda. "Os Titãs informam que Paulo Miklos se desliga da banda, por decisão pessoal, para se dedicar a projetos individuais", diz o comunicado.

Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto seguem como os membros originais e fundadores do grupo.

"O guitarrista Beto Lee se junta ao baterista Mário Fabre na dupla de músicos especialíssimos que acompanharão os Titãs de agora em diante, nessa nova geração", informa a nota.

No último sábado, 9, Miklos postou uma foto nos bastidores do novo programa X-Factor Brasil, reality musical do qual será jurado.

