Paulo Miklos completa quadro de jurados do X Factor Brasil

O quadro de jurados do X Factor Brasil finalmente está completo. O ator e músico Paulo Miklos, integrante dos Titãs, é o quarto integrante, ao lado do produtor Rick Bonadio e dos cantores Di Ferrero e Alinne Rosa. A versão brasileira do reality será exibida pela Band.

"Recebi o convite com muita alegria, para mim é uma honra ser jurado do X Factor e integrar o time do projeto tão bem sucedido; vai ser emocionante poder usar a minha experiência profissional para ajudar a revelar um novo talento. Quero dizer sim para o artista que me emocione", declarou Miklos após a confirmação.

As inscrições para o programa, que estreia em agosto deste ano, foram encerradas na última quarta-feira, 6, com mais de 30 mil candidatos. A primeira fase das audições começa neste fim de semana, em São Paulo. O X Factor Brasil é uma produção entre Band, TNT e FremantleMedia.

adblock ativo