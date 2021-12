Paulo Gustavo faz sua versão para clipe de Beyoncé; assista

O humorista Paulo Gustavo, fã da cantora americana Beyoncé, pegou carona no lançamento do vídeo de Quenn B para o novo single "7/11", e postou no seu Instagram, nesta segunda-feira, 24, sua própria versão.

No vídeo, com cara de caseiro, a cantora aparece usando roupas comuns e em cenários como o banheiro e o quarto de casal do que parece ser seu apartamento. A peça já superou as 20 milhões de visualizações. Já Paulo Gustavo, aparece com a cabeleira esvoaçante da moça e repetindo sua coreografia.

Confira a versão tupiniquim:

Nova musica da beyoncé! Galera do 220Volts arrepiando! Kkkk A video posted by paulogustavo31 (@paulogustavo31) on Nov 11, 2014 at 5:33am PST

Confira o vídeo de Beyoncé:

