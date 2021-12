Paulo Gustavo chega à Salvador com a comédia 'Online'

"Acho que o maior desafio que tenho nesse espetáculo é o mesmo que tenho em todos os outros, de manter o frescor, manter o ritmo, botar a plateia pra rir, não cristalizar nas cidades todas". A afirmação é do ator Paulo Gustavo (Minha Mãe é uma Peça/ Hiperativo/ 220 Voltz), que traz a Salvador a comédia Online, que será apresentada no Teatro Castro Alves, neste sábado, 15, às 21h e domingo, 16, às 17h30 e 20h.

A montagem, que mistura dramaturgia, stand up, musical, dança e efeitos visuais reflete, com muito humor, sobre o comportamento das pessoas que ficam constatantemente plugadas na rede virtual, o que resulta em situações hilárias.

Universo da internet

Paulo Gustavo, que além de atuar e dirigir a comédia, assina o texto com Fil Braz , afirma que a ideia do espetáculo "nasceu da minha vontade, na verdade, de fazer mais uma vez um espetáculo com elenco grande. É a vontade de estar em cena com outras pessoas. E eu resolvi também falar sobre esse universo da internet, que é um assunto muito atual".

O ator lembra: "o Hiperativo e Minha Mãe são dois monólogos, que eu fiquei por muito tempo em cartaz. Já Minha Mãe é Uma Peça, fiquei dez anos – quase dez, onze, sei lá."

O elenco traz, além de Paulo Gustavo os intérpretes Aldo Perrotta, David Junior, Lucas Drummond, Ana Terra Blanco, Flávia Reis, Izabella Bicalho e Pia Manfroni, que representam personagens engraçados que acabam fazendo com que a plateia se identifique.

Patinho feio

E o que intérprete acha de positivo e negativo nesta relação das pessoas com a rede virtual? "Eu acho que as pessoas não podem deixar de viver a vida real, né, porque existe uma coisa que está além da internet, que somos nós, o olho no olho, é a conversa, é o toque, é você prestar atenção no outro", diz.

Paulo Gustavo complementa: "Eu vejo que a internet tem esse lado que às vezes é negativo. Você sai com amigos e quando você olha numa mesa você vê cinco pessoas atentas no celular".

Ele observa: "Se tem alguém sem celular é quase uma pessoa fora da casinha, é patinho feio, tipo ninguém conversa... A pessoa se sente sozinha: solidão absurda! Parece que o celular preenche isso, então a gente ter que ter cuidado pra isso não tomar conta da gente, não ser mais forte que a gente, não é?"

Bombando

Em Online, que a conta como é um dia na vida de um ator que leva um tiro, mas não dá seu celular, a cenografia, os elementos de cena e o uso inteligente da tecnologia são outros destaques da comédia que ganha ares de musical..

A expectiva do ator diante da apresentação em Salvador é grande . "Amanhã, eu tô aí bombando nessa cidade que ferve. As plateias são sempre calorosas e receptivas e carinhosas comigo. Eu amo! Vou pra Salvador muito! Já passei 200 carnavais aí, tenho vários amigos ", finaliza.

Os ingressos para atração estão nos valores de R$ 150 e R$ 75 (filas A a P); R$ 120 e R$ 60 (Q a Z3); R$ 80 e R$ 40 (Z4 a Z11).

adblock ativo