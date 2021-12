Paulo Costta reúne família Velloso em disco

No cair da noite de Santo Amaro da Purificação, em 16 de novembro de 2009, o violonista baiano Paulo Costta, radicado na França, recebeu uma proposta de sua professora da época do jardim de infância, Mabel Velloso: transformar os poemas dela em música e gravar um disco. A ocasião era o aniversário de 102 anos e 2 meses de Dona Canô, mãe de Mabel, de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Quase seis anos depois, Meu Recôncavo - Samba & Poesia ficou pronto. Lançado pela Sony Music no segundo semestre de 2015, o álbum traz 14 poemas de Mabel musicados por Paulo e dois declamados por Bethânia.

"Nunca pensei em escrever nada para virar música. Acho que o músico da família para compor é Caetano. Mas depois de um tempo, percebi que a poesia quando sobe na pauta fica mais bonita, por isso falei com Paulo", diz Mabel.

Entre os convidados do álbum, Moreno Veloso - também produtor -, em Anoitecendo, Caetano, que empresta sua voz para Se Eu Tivesse Uma Casa, Belô Velloso, em Meu Recôncavo, e Jota Veloso, em Estações da Vida. O violoncelista Jaques Morelenbaum também participa nessa última faixa, além de em Pra Te Agradar.

Do rio Garona ao Subaé

Tudo começou quando Paulo estava em sua casa, na cidade de Toulouse, sul da França, assistindo pela internet ao programa Provocações, da TV Cultura. O apresentador, Antônio Abujamra, declamou o poema Circo, de Mabel, e aquele momento fez o músico visitar as suas memórias da infância em Santo Amaro e da professora. Ou melhor, a sua primeira amiga adulta, fora os pais e outros familiares.

"Sempre fui muito introspectivo, sonhador, e percebia que Mabel entendia isso. Por causa dela comecei a ler os primeiros livros de Monteiro Lobato. Ela sempre me deu força na escrita. Nós tínhamos uma empatia muito grande. Ela me fez ver a pessoa sensível que eu sou. E me veio tudo isso", conta Paulo.

A partir dessas lembranças, o violonista, que ganhou de um jornal francês a alcunha de embaixador da bossa nova, decidiu musicar o poema da escritora. Arquitetou a harmonia e a melodia de Circo, gravou e enviou para Mabel em um registro caseiro, com um desenho. "Ela ficou emocionada e eu fiquei entusiasmado e fiz mais uma". Foi o poema Anoitecendo, que, nas palavras de Paulo, "é uma aquarela de Santo Amaro".

Em 2009, ao desembarcar em Salvador para um show no Espaço Cultural da Barroquinha, nas comemorações do ano da França no Brasil, ele foi convidado por Mabel para ir ao aniversário de Dona Canô. Lá, sob as bençãos da matriarca da família Velloso, junto com a proposta do álbum, Paulo recebeu quase 400 poemas das mãos da escritora.

"Percebi que a obra de Mabel possui uma beleza chapliniana. Aquela coisa do palhaço, divertido, mas que também é triste. Os poemas são simples, não no sentido de pobre, é uma coisa bela. Aquela coisa quase que inocente".

Depois de fazer a seleção dos quatorze, Paulo começou a criação das músicas. O movimento foi deixar de lado a exclusividade da bossa nova, que caracteriza as suas apresentações na França, e retomar uma aproximação com as vertentes musicais que marcaram a sua vivência no Recôncavo, como samba de roda, baião, samba amarrado, xote, toada, valsa e maxixe.

"Pensei em fazer uma coisa que tivesse os sons que ouvia na época, o meu universo musical, o que ouvia no rádio quando vivia em Santo Amaro. Por isso tem uns três ou quatro sambas de roda, mas também tem esses outros ritmos, quis diversificar para também não ficar algo repetitivo".

O resultado agradou a autora. Segundo ela, os poemas ganharam força quando se tornaram música. "Eles cresceram, ficaram mais bonitos. E Paulo foi colocando diferentes ritmos em cada um, parecendo com a vida, que sempre vai mudando", afirma Mabel.

