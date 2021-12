Paulinho Pedra Azul comemora bodas de prata no TCA

Quem quer matar a saudade de momentos embalados pelo clássico “Jardim da Fantasia”, canção mais conhecida como “Bem-te-vi” (ouça faixa), tem encontro marcado com o cantor e compositor Paulinho Pedra Azul, próximo sábado, dia 8 de março, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (Campo Grande). Os ingressos custam R$40,00 (inteira).

O artista, que adotou o nome da cidade onde nasceu, no Vale do Jequitinhonha (região nordeste de Minas Gerais), tira do baú essas e outras composições em show que conta com a participação do tecladista Marcelo Jiran, ele também passeia por sucessos de carreira como “Ave Cantadeira”, “Sonho de Menino”, “Valsa do Desencanto” e “Recado Para um Amigo Solitário”.

O set-list inclui, ainda, clássicos da MPB como “Carinhoso” (Pixinguinha e Braguinha), “Eu Sei que Vou Te Amar” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e “O Pedido”, do baiano Elomar. A apresentação marca as bodas de prata da trajetória do artista, que aproveita a ocasião para lançar o CD “Paulinho Pedra Azul – 25 Anos”.

Com um estilo que varia do romântico à MPB, passando pelo regional e chorinho, Paulinho Pedra Azul tem 20 discos gravados, a maioria deles independente. É também autor de 200 telas e 15 livros, dentre eles “Delírio Habanero - Pequeno Diário em Cuba”, escrito durante visita à ilha do Caribe. O artista teve músicas gravadas por Diana Pequeno, Rosa Maria, Dércio Marques, Pena Branca e Xavantinho e parceria com Rogério Flausino, do grupo Jota Quest, entre outras.

Veja vídeos de Paulinho Pedra Azul:

http://br.youtube.com/watch?v=GDOhe-xmKeQ



http://br.youtube.com/watch?v=mwYXnBn4oas

