Paulinho da Viola: "Topei na hora participar do festival"

O cantor Paulinho da Viola foi uma das atrações do Festival de Música de Trancoso. Ele converou com o A TARDE sobre o evento e a carreira. Confira abaixo:

Como o senhor recebeu este convite do César (Camargo Mariano)? Festival em Trancoso? O senhor não estranhou, não?

Paulinho da Viola: Eu já conhecia Trancoso, mas por gentileza de um amigo, que me cedeu a casa de um outro amigo, ele estava hospedado lá e eu vim, achei lindíssimo. Passeamos muito e tudo. Isso tem alguns anos. Quando o Cesar me ligou falando do projeto, o objetivo maior do projeto e tudo, me convidou e eu topei na hora. "Olha, tudo bem, vamos fazer". Primeiro eu não via o César há muito tempo. Segundo, o que ele me falou do projeto foi isso mesmo: a participação, o teatro fantástico, é uma coisa assim, foi uma surpresa agradável, fiquei surpreso, por que você não espera. E a participação do público que é... tem pessoas de fora também, mas tem muita gente do local também, que vai. Eu acho que isso pode - já resultou num projeto muito interessante, que vai certamente despertar a atenção de muita gente e o negócio é daqui pra frente, como vai ser. Por que, com toda razão, todo mundo vai querer participar de um projeto desse, claro. E o ideal é que tivéssemos projetos assim em vários pontos do país, feito dessa forma em cidades que não são as capitais, levando a arte, essa coisa da interação, as aulas, com um público diferente, isso é muito importante.

O senhor é um sambista, sua base é o samba e o choro.

Paulinho da Viola: Isso, o choro.

Mas por exemplo, Sinal Fechado não é um samba, né?

Paulinho da Viola: Não.

Ela é assim, uma música... incrivelmente vanguardista. (Risos) Na minha modesta opinião, claro. Parece que foi escrita ontem ou vai ser escrita amanhã.

Paulinho da Viola: (risos) É verdade.

O senhor tinha consciência disso?

Paulinho da Viola: Não, eu não tinha essa consciência. O processo de feitura de Sinal Fechado passa por algumas coisas. Primeiro, na época... três coisas eram muito importantes. Primeiro, os festivais de música. Os festivais, os autores de minha geração - e de outras gerações também, mas principalmente o pessoal jovem, de minha geração na época, queria fazer coisas diferentes. Quando você ia para um festival, você queria uma ideia diferente, queria propor alguma coisa, isso era normal e muitos artistas fizeram isso.

Havia um estímulo a criatividade.

Paulinho da Viola: Ah, havia, um estímulo - e o festival estimulava isso. Segundo, esse grupo também, do qual eu fazia parte, eu já vinha estudando música. E aí eu me interessei mais por estudar música. Tiver professores e é claro que, se você tem um professor com uma formação diferente da sua, ele não só se interessa pela sua formação, ele quer saber como é o seu mundo, né? A minha professora era um pouco assim. Ela veio de uma outra formação entendeu? Chamava-se Esther Scliar, foi professora de vários músicos da minha geração. E de repente está diante de um aluno que vem de choro, do samba, de escola de samba. E isso foi muito - eu acho, certo? Isso foi muito bom pra mim e muito bom pra elas. Nós trocamos o conhecimento técnico dela e eu falando de minhas origens, o que eu fazia e tudo. Isso foi muito legal pra gente, muito legal. Infelizmente, ela faleceu muito cedo, mas enquanto convivemos, foi muito importante para mim. E depois, havia aí já de uma forma inconsciente que isso oi feito, eu tinha um amigo que, volta e meia, ele cruzava comigo. Isso foi de 1969 para 70. Ele cruzava comigo, mas não falava nada. Eu tinha convivido muito com ele antes. Ele dizia: "olha, tenho uma coisa muito importante pra te falar". Mas eu ficava assim, "puxa!", esperando que ele falasse.

Nunca havia tempo?

Paulinho da Viola: Não havia tempo, era sempre correndo, e "olha, a gente precisa conversar, tem umas coisas aí". Era sempre assim. Era um momento de grande tensão, de medo, de uma série de coisas, né? E aquilo me marcou muito. E a primeira ideia que eu tive para fazer essa música foi levar em consideração isso: duas pessoas que querem falar e não conseguem. Primeiro eu imaginei - eu tive assim uma espécie de um sonho, né, que eu estava dentro de um ônibus e tinha uma pessoa na frente do ônibus, um ônibus cheio e a pessoa queria falar comigo e não conseguia. E saltava do ônibus, o ônibus partia, ela ficava me dando adeus, querendo falar e não conseguia, por que eu também não conseguia sair do ônibus. Isso foi uma visão ou foi um sonho, eu tenho uma impressão que foi um sonho, por que eu sei exatamente onde aconteceu, toda vez que eu passo ali eu me lembro disso. E depois isso evoluiu para a coisa do sinal. Aí já é o processo de você começar a tocar e essas coisas vão se arrumando, vão se arrumando. Em vez do ônibus cheio, não sei o que, eram duas pessoas que se encontram num sinal e uma quer falar com a outra, é claro que no sinal você está preocupado se o sinal vai abrir ou vai fechar e você não consegue falar praticamente nada. Você fala, "Olha, me liga depois", não sei o que. A ideia era essa. E é claro que aí estava a minha preocupação com essa coisa dos dois amigos que não conseguem se falar.

A incomunicabilidade.

Paulinho da Viola: A falta de comunicação, né? A impossibilidade de uma comunicação mais efetiva. Então, muito tempo depois, algumas pessoas vieram dizer - ah, outra coisa: quando ela foi feita, foi em forma de canção. Eu posso inclusive cantar essa música como se fosse uma canção. Mas aí depois eu falei "não, a canção vai ser uma coisa dolente demais". Ela já foi gravada muito lentamente, isso vai ficar... não vai dar essa ideia de tensão que eu gostaria, que são duas pessoas que tentam se comunicar, tentam falar e tudo e não conseguem e jogam para um futuro. "Ah, a gente vai se ver, me procura" e tal. Aí eu adotei essa forma do arpejo, com alguns intervalos, entendeu? Que davam um pouco essa ideia dessa tensão. Com alguns intervalos, a segunda menor e tudo, os silêncios também. A ideia foi essa. Mas eu não tinha consciência (de que era uma composição de vanguarda). Eu sabia que estava fazendo uma coisa diferente daquilo que eu fazia. Mas não era... Algumas pessoas depois falaram "poxa, você fez uma coisa que era talhada para aquele tempo que a gente vivia". Tive um amigo que me falou isso e era exatamente isso. Aí que eu tomei essa consciência, foi um negócio meio inconsciente. Não tive a menor intenção de fazer uma música que definisse, retratasse ou dissesse "olha, nosso tempo é esse e tal". Não, eu não tinha essa intenção.

