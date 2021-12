Paula Tolller lança álbum em clima de celebração e festa

Aos (inacreditáveis) 52 anos, Paula Toller não tem mais nada a provar para ninguém. E é assim, muito ciente de sua carreira de mais de 30 anos, que a abelha-rainha do pop brasileiro lança seu quarto álbum solo, Transbordada.

Produzido pelo velho parceiro Liminha - que assinou os três primeiros álbuns do Kid Abelha lá nos anos 1980 -, Transbordada traz uma Paula muito segura de si e fazendo o que sabe melhor: música pop sem mistérios, de comunicação direta com o ouvinte - mas sem jamais cair na vulgaridade que parece ser a regra do showbiz hoje em dia.

Com dez faixas, o clima geral do álbum é de celebração e festa na pista de dança. "Transbordada é divertido, dançante e poderoso", descreve Paula. "É um disco classic pop com experimentações, mensagens importantes, mas também pode ser colocado para dançar, sem pensar em nada", diz.

A faixa de abertura, Tímidos Românticos, é um primor pop que poderia estar em qualquer álbum da fase dance de Lulu Santos com o DJ Memê. "A intenção é de tornar o show ao vivo mais agitado, então fizemos Tímidos Românticos, por exemplo, que é uma letra de bossa nova com ritmo para dançar", afirma. "Ou então Já Chegou a Hora, uma letra sobre entendimento entre os sexos, mas com um refrão chiclete", acrescenta.

Bem relacionada, a musa sempre soube se cercar de parceiros criativos de bom nível - e em Transbordada isso não é diferente. "Chamei Liminha para produzir e ele sugeriu que compuséssemos juntos, então foi um reencontro e um encontro inédito ao mesmo tempo. Começamos a trocar rascunhos, gravar ideias de melodia, arranjos… fomos experimentando", descreve Paula.

Além de Liminha, Hélio Flanders (Vanguart) canta com ela em Será que Vou Me Arrepender - que tem letra de Arnaldo Antunes. "Hélio é o sangue novo do disco. A banda dele é um espetáculo", elogia.

Já João Barone (Paralamas do Sucesso) comparece na bateria em Ohayou. "João é amigo desde os primórdios, temos cumplicidade, vivemos coisas parecidas e é um prazer tê-lo registrado para a posteridade em Ohayou, uma música pra festivais, com muito coro e letra de hino", diz Paula.

O gaúcho Nenung, da banda de pop budista Os The Darma Lóvers, assina a letra da faixa título. "Eu já tinha feito Transbordada com o Nenung e À Deriva Pela Vida, com o Beni Borja. As outras faixas foram sendo criadas durante a gravação".

Temática das canções

Nas letras, Paula fala de temas que lhe são caros, como feminilidade (Chegou a Hora), tempo (Transbordada), fama (Calmaí) e amor (Será que Vou me Arrepender), mas também do ódio na internet, em Seu Nome é Blá, possivelmente sua gravação mais pesada.

"Tem gente que adora 'contribuir' com uma palavra ruim, principalmente com esse anonimato que a internet permite. Essa música é um rock sujo, pra extravasar. Qualquer artista popular sofre com isso, mas também não dá pra ficar lendo tudo e deixando entrar na sua cabeça", reflete.

Com o Kid aparentemente parado (ela passou a pergunta sobre a banda), Paula planeja rodar pelo país. "Vou viajar muito a partir de março, percorrer todo o Brasil, Bahia of course! O show está muito agitado, peguei as músicas novas e misturei com superhits turbinados, bem dançantes, pra ninguém ficar parado!", diz.

