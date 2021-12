Paula Toller põe a Concha pra dançar

Rainha do pop brasileiro, Paula Toller retorna à cidade com o show do seu CD mais recente, Transbordada (2014). Desta vez, em ambiente mais propício à animação que a obra propõe, na Concha Acústica, nesta sexta-feira, às 19h, palco que ela conhece bem, dados os vários shows que lá fez com o Kid Abelha.

No repertório, músicas do Transbordada, de seus outros álbuns e, claro, os hits do Kid – rearranjados para extrair o máximo de peso e suingue. “Tanto as canções mais recentes quanto os grandes hits estão no show. Estou botando o público pra dançar e relembrar os anos 1980 – mas sem nostalgia, com uma pegada moderna e agitada nos arranjos”, conta Paula, por email.

Animada para voltar à Concha reformada, a cantora promete uma “noite de rock”, com um convidado especial. “Já declarei que sempre saio de alma lavada, seja com lua ou chuvarada, dos meus shows na Concha”, diz.

“Amo a vibração daquele espaço e, para abrilhantar o espetáculo, convidei Liminha (parceiro e produtor do disco e diretor musical do show) para tocar guitarra, então vai ser uma noite de rock de respeito”, afirma.

Espumante Paula Toller

E foi com Liminha no comando que Paula e sua banda retrabalharam seu repertório, começando pela produção do próprio álbum. “Esse show surgiu no encontro que tive com Liminha. Ficamos meses no estúdio, compondo e gravando. Foi um trabalho lindo, e ainda contamos com a ajuda de grandes compositores. Tem as baladas essenciais do meu repertório e alguns lados B do Kid, que não poderia faltar”, revela.

2016 foi um ano de virada na carreira da cantora, que quebrou o suspense e declarou o fim de sua antiga banda, após 35 anos de muito sucesso. Agora, ela planeja compor novas canções, enquanto diversifica o campo de ação da marca Paula Toller.

“Neste ano estive envolvida com muitas atividades diferentes, fiz uma mega-turnê com a história do rock brasileiro, acabei de lançar o meu Espumante LaToller Brut, colaborei na produção do filme Minha Fama de Mau”, diz. “O que posso adiantar é que em 2017 vou voltar a compor, me dedicar mais, então vamos ter novidades”, promete.

