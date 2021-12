Paula Lavigne: Kakay fez RC desistir do Procure Saber

O "ponto de divergência" que levou à desistência de Roberto Carlos em participar do grupo Procure Saber foi a liderança "imposta" do advogado do cantor, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Ao menos foi esta a bola levantada na quarta-feira, 6, pela empresária Paula Lavigne, em entrevista ao site do jornal O Globo.

"Não precisamos de lobista em Brasília e muito menos de advogado criminalista. Não cometemos crime algum", disse.

"Quando foi imposta a entrada de Kakay, o tom mudou demais. O ponto de divergência (não de discórdia) foi apenas a forma de se trabalhar com as questões, inclusive publicamente. O Procure Saber funciona através desse debate livre e democrático, conseguindo os resultados pelo trabalho de todos."

O curioso é que Dodi Sirena, empresário de Roberto, usou o mesmo discurso para justificar a saída de seu artista em carta que enviou à imprensa. "Não é bem assim o nosso jeito de trabalhar (disse, depois de Caetano escrever sobre sua desaprovação com relação a Kakay), somos mais discretos, afinal, defendemos também a privacidade no sentido profissional."

Em seu perfil na rede social Twitter, Lavigne convida seus seguidores a entederem o caso:

Entenda a situaçao lendo... https://t.co/LJaBmEmbAr — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) November 6, 2013

Questionada a respeito da possibilidade de o Procure Saber, sem Roberto, recuar na questão das biografias, reconsiderando a postura de exigir autorização prévia, Paula respondeu: "Podemos tudo, tudo o que os artistas quiserem e que beneficie a classe. Mas, como disse, ainda não conversamos. Estamos cansados, tivemos uma disputa interna, de empresários e advogados querendo falar por todos, e nem respiramos. Temos muitas outras pautas, como a questão do Ecad, que tem uma lei a ser implementada."

Kakay enviou uma carta ao Procure Saber, que reencaminhou à reportagem: "Toda essa discussão publica que se agigantou nos últimos dias tem um efeito imediato nas tratativas que estavam sendo levadas junto ao Congresso Nacional", começa o advogado. "Apenas recapitulando e, para não deixar dúvidas, eu fui ao Congresso tratar deste assunto a pedido do Dody e do Marco Antonio (outro advogado de Roberto), que se sentiram habilitados para tal, depois daquela reunião no estúdio do RC." Mais para frente, fala de suas preocupações. "O importante é não perder espaço e não deixar que as forças contrárias se aproveitem destes desencontros. Eu continuarei aqui à disposição do RC, se ele julgar que posso ajudar, mas quero distância de embates públicos, para não prejudicar a causa, embora goste dos embates, pois neles fui forjado. Sempre acreditei que é entre a náusea e a rosa que a ostra faz a pérola. Mas também penso que tem hora para ouvir e hora para falar. Reservo-me o direito de ficar na torcida para que tudo seja resolvido da melhor maneira."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

