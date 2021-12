Paula Fernandes termina namoro com Claudio Mello

A cantora Paula Fernandes terminou o seu relacionamento com o jornalista Claudio Mello. O casal, que estava junto desde janeiro de 2018, assumiu o relacionamento no mês seguinte e eram sempre vistos em eventos e fotos publicadas nas redes sociais.

"A Paula é muito discreta quanto a isso. Mas, sim, tem um tempo que o sentimento de amizade e carinho prevaleceu entre eles. Agora, a cantora segue focada na estreia da turnê Jeans no dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro", informou a assessoria de imprensa da cantora após contato do E+.

Paula, que fez sua estreia como atriz na novela Deus Salve o Rei, vem de uma série de relacionamentos curtos desde o fim do namoro de quatro anos com o dentista Henrique do Valle, em novembro de 2016. Na época, ela terminou após suspeitas de traição e usou isso como inspiração para a música Traição, lançada em julho de 2017.

