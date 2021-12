Paula Fernandes lança primeiro DVD ao vivo

No ano passado, a cantora e compositora mineira Paula Fernandes, 26 anos, chamou atenção pelas participações que fez em projetos de outros artistas. Entre eles, a gravação do primeiro DVD de Hebe Camargo, o registro em CD e DVD do encontro dos amigos Renato Teixeira e Sérgio Reis no palco e o duo com Roberto Carlos no especial de final de ano do Rei, realizado na praia de Copacabana e exibido pela TV Globo.

