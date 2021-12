Paula Fernandes lança álbum com essência sertaneja

O amadurecimento é uma palavra constante nos atuais discursos da cantora Paula Fernandes. Por conta disso, a mineira buscou dar vazão a esse momento da carreira no seu novo álbum, Amanhecer.

Em entrevista para A TARDE na capital paulista, Paula explica que o CD representa uma fase de renovação e uma busca por se repaginar. De acordo com ela, a satisfação passeia como uma essência permanente no repertório.

"Acho que todo compositor passa por isso. Não é razão, é muita emoção. Então, embora tenha cantado músicas tristes, esse é um momento de felicidade", sintetiza.

No repertório de Amanhecer, Paula buscou contemplar diversos ritmos musicais num diálogo com o universo da música sertaneja. Por isso, ela ressalta que é muito importante para um compositor ter um gosto musical eclético.

"Esse é um disco que traz a influência do que eu estou vivendo nas minhas turnês pelo Brasil todo. Tem uma música com traços nordestinos, outra que é mais a cara do Sul. Então, mostra o quanto a minha música é universal e livre dos rótulos. Mas também tem a música mais sertaneja porque é minha essência".

Repertório diverso

O amor transita pela maior parte do álbum como um sentimento positivo. Faixas como Depende da Gente, Piração, E Eu e Pronta Para Você apostam nessa temática. "Até Falar de Fim (sobre o final de um relacionamento) é uma canção mais leve. Ela fala de finais, mas de uma forma segura. É isso que busco nas minhas músicas", pontua.



No caso da letra da canção Menino Bonito, que apresenta um menino que chega de repente na vida de uma mulher de forma arrebatadora, ela conta que a inspiração foi sim autobiográfica.

A mineira escolheu, inicialmente, 30 músicas para disputar um espaço no set list do CD. "Só depois que chegamos às 11 finais, nasceu A Paz Desse Amor. Decidimos lançá-la como primeira música de trabalho", detalha Paula.



Na faixa Água no Bico, a compositora escolheu passar um tipo de mensagem ecológica. Ela canta "já sinto falta de ar só de pensar no futuro" e deixa claro sua preocupação com o meio ambiente. Em Pedaço Chão, Paula entoa uma melodia sertaneja ao lado do cantor e violeiro Almir Sater.

Autenticidade

A execução do CD Amanhecer durou cerca de um ano. Paula afirma que fez questão de participar de todas as etapas produtivas: desde a definição da arte gráfica até a escolha dos figurinos e estilo do cabelo.

"Não consigo fazer de outro jeito. É muito cansativo, toma mais tempo, mas prefiro dessa forma. Tudo tem que sair com a minha cara. Nem todo mundo vai gostar, claro. Mas é um disco que está me emocionando desde que a primeira canção nasceu".



A cantora acredita que consegue atingir diversas faixas etárias por conta da sua linguagem simples e acessível. Além disso, ela aposta que as mensagens das suas composições são positivas.

"Sou filha de interior, né? O Brasil é feito de interiores. Eu sou a neta que a vovó queria ter, a boneca que a menina queria ter como amiga".

Ela logo emenda que nunca quis construir um produto para venda. "Em essência, sou aquela Paula Fernandes que começou a cantar com oito anos de idade. Todo mundo tem alguma história que se identifica com a minha em certos momentos".



* O repórter viajou a convite da Universal Music

adblock ativo