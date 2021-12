Paula Fernandes apresenta nova turnê em Paripe

A cantora Paula Fernandes é a principal atração do São João da Bahia, em Paripe, na noite de sábado, 25, em show gratuito que ainda contará com Forrozão, Canários do Reino, Cangaia de Jegue, Kart Love e Jeanne Lima.

Paula Fernandes apresenta em Salvador a turnê do seu último álbum, Amanhecer. O nome Amanhecer remete à ideia de renovação e de plenitude, e também é o título de uma música composta pela artista. Canções como "Pronta Pra Voc"ê," A Paz Desse Amor" e "Falar de Fim" integram o repertório.

