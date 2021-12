Paul McCartney seleciona 67 músicas para coletânea

O próprio Paul McCartney selecionou as 67 músicas que vão compor a coletânea "Pure McCartney", que chega as lojas no dia 10 de junho. "Surgiu a ideia, minha e da minha equipe, de reunir uma coleção das minhas gravações pensando somente em ter algo divertido para escutar", disse McCartney sobre o projeto.

As canções vão cobrir a carreira do ex-Beatle desde o primeiro álbum solo dele, de 1970. "Fico satisfeito, e frequentemente me surpreendo, que tenha me envolvido na composição e gravação de tantas canções, cada uma delas tão diferentes das outras", acrescentou McCartney.

Entre as canções, clássicos como "Maybe I'm amazed", "Live and Let Die", "Ebony and Ivory" e "Band on the Run" junto de canções mais recentes, como "New", de seu último disco de estúdio, o remix de 2015 de "Say Say Say" e "Hope for the Future", de 2014, incluído no videogame "Destiny".

"Pure McCartney" será lançado em três formatos diferentes (2CDs, 4CDs e 4LPs) que incluem canções de sua carreira com Wings e Fireman.

