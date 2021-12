Paul McCartney lançou nesta quinta-feira, 29, a canção New, que faz parte do 16º álbum do ex-beatle, que ainda não tem título. Ouça abaixo:

Da Redação

O álbum será lançado no dia 14 de outubro e já está em pré-venda na Apple Store.

