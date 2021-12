Paul McCartney fará três shows no Brasil em novembro

A produtora DC Set Promoções, de Dody Sirena (que também é empresário do cantor Roberto Carlos), confirmou ontem três shows do cantor e compositor Paul McCartney no Brasil, além de dois concertos na Argentina. Paul toca com sua banda no dia 7 de novembro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em seguida, vai à Argentina - ele canta no Estádio do River Plate nos dias 10 e 11 de novembro, em Buenos Aires. Depois, retorna ao Brasil para shows nos dias 21 e 22, em São Paulo, no Estádio do Morumbi.







A DC Set informou que os detalhes estão sendo definidos nesta semana - vendas de ingressos, logística, agenda do cantor -, mas a turnê começa mesmo pelo Sul do País. Muitas especulações sobre a vinda do cantor têm surgido nos últimos meses, mas é a primeira vez que uma produtora assume oficialmente que fechou contrato com o artista. Também é aguardada uma apresentação de Paul em Santiago, no Chile.









