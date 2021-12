Paul McCartney e Ringo podem se reunir para show

Sir Paul McCartney e Ringo Starr estão em negociações para participar de um evento na TV que marcará o 50º aniversário da primeira apresentação dos Beatles nos EUA.

Os astros estão discutindo um retorno ao icônico Ed Sullivan Theater, em Nova York, para comemorar a estréia de Fab Four's no The Ed Sullivan Show em parceria com a americana CBS.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: "A CBS sabe que a reunião de Paul e Ringo será um grande evento e será captado globalmente. Eles raramente tocam juntos, por isso os produtores estão desesperados para tentar persuadi-los a fazer essa reunião dos Beatles. Seria uma maneira apropriada para marcar o grande aniversário"

'The Night That Changed America' - da tradução livre: A noite que mudou a América - será filmado no Centro de Convenções de Los Angeles em 27 de janeiro, um dia após o 56º Grammy Awards, e será transmitido pela CBS em 9 de fevereiro.

Sua estréia em The Ed Sullivan Show atraiu um público de 73 milhões de pessoas, o que provocou a Beatlemania nos EUA e se tornou um momento marcante na história da banda e da música internacional.

Sir Paul, 71, e Ringo, 73, tocaram pela última vez juntos em 2009 no Royal Albert Hal, em Londres, para homenagear o ex-colega de banda George Harrison, no aniversário de um ano de sua morte.

Espera-se que a dupla participe desse evento no Teatro Ed Sullivan a tempo da edição final do programa ser concluída para ser exibida ao público.

