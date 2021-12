Paul McCartney deve tocar no Rio em 2011

O ex-Beatle Paul McCartney deve tocar novamente no Brasil ainda em 2011. Segundo a produtora Planmusic, existe a intenção de trazer o músico ao País, possivelmente em maio. A data e o local de apresentação ainda não foram definidos, mas especula-se que a apresentação seja no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão. O ex-Beatle esteve no Brasil em novembro de 2010, em Porto Alegre e São Paulo.

adblock ativo