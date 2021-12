Paul McCartney confirma três shows no Brasil

Paul McCartney confirmou nesta segunda-feira, 13, por meio do seu site oficial, três shows no Brasil ainda este ano: no dia 10 de novembro, ele toca no Estádio Kleber Andrade, em Vitória (ES); dia 23 de novembro, o Estádio Nacional de Brasília recebe o ex-Beatle; e no dia 25, o Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras em São Paulo, será palco do último show da turnê Out There no Brasil.

Os ingressos para o show em São Paulo começam a ser vendidos no dia 16 de outubro (quinta-feira) e custam de R$ 220 (cadeira superior) a R$ 700 (pista premium). Também estarão disponíveis ingressos nas cadeiras inferiores do estádio (R$ 450) e na pista comum (R$ 300). Todos os ingressos podem ser meia entradas.

Os ingressos para Brasília têm o mesmo valor, e começam a ser vendidos no dia 21 de outubro. Os valores para o show em Vitória ainda não foram divulgados.

Em abril, McCartney trouxe a turnê de seu álbum mais recente, NEW, de volta à América Latina, tocando no Uruguai, Chile, Peru, Equador e Costa Rica. A turnê começou no Brasil, com shows em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza, no ano passado. Desde então, ela passou por quase 40 cidades ao redor do mundo - inclusive o último show do Candlestick Park, estádio em San Francisco onde os Beatles realizaram seu último show, em 1966.

Este será o primeiro show do lendário músico em Vitória e em Brasília, e sua volta a São Paulo, a última vez por aqui foi em 2010.

Ainda não há informações sobre preços, mas os fãs registrados no site oficial do músico terão direito a uma pré-venda.

