Patrícia Dantas traz MPB de qualidade ao Teatro Módulo

Depois um tempo atuando no meio musical baiano, seja em estúdios, como intérprete, ou ainda backing-vocal, a cantora Patrícia Dantas entra em cartaz com o show “Saudade”.

A estréia será no dia 12 de setembro, no Teatro Módulo. No repertório, músicas inéditas, além de clássicos de grandes nomes como Lupicínio Rodrigues, Cartola, Tom Jobim, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Djavan e outros.

Acompanhando Patrícia, os músicos Júnior Vigolvinio (contra-Baixo), João Góes (bateria) e Horácio (violão). A direção musical fica por conta de Tito Vinícius que, no show, toca teclado. A produção geral é de David Wolfovitch

SERVIÇO

Show “Saudade”

Quando: Quarta-feira, 12 de setembro

Local e Hora: Teatro Módulo, 20h

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Endereço: Avenida Magalhães Neto

Telefone: 3354-6654 / 2102-1392

