Pato Fu prima pelas boas melodias em seu 9º disco

Lá se vão 15 anos desde que Fernanda Takai (vocal), John Ulhoa (guitarras e programações) e Ricardo Koctus (baixo) fundaram, em Belo Horizonte, uma banda com nome estranho, Pato Fu. Tão estranho que, recentemente, foi eleito, em votação pela internet, como pior nome da música brasileira.

De lá pra cá oito discos foram lançados. O que era estranho passou a ser engraçado, e hoje em dia os ouvidos de quem acompanha o grupo já se acostumaram. Agora, o casal 20 do pop nacional, John (41) e Fernanda (35), lança, acompanhados do sempre parceiro Ricardo, e dos companheiros recrutados no percurso (o baterista Xande Tamietti e o tecladista Lulu Camargo), seu nono álbum: Daqui pro Futuro. O disco pode parecer uma ruptura para quem compara com o enérgico primeiro álbum, mas demonstra a evolução dos mineiros em 15 anos de estrada.

Pessoal – “Ele representa nosso momento atual. Estamos menos interessados em tocar coisas enérgicas, ruídos. Até porque temos escutado sons mais calmos”, diz o principal compositor do grupo, John, também produtor desde o último disco. Uma grande responsável nesse processo é Fernanda, já que o som da banda está cada vez mais parecido com seu gosto pessoal: “No início do Pato Fu, eu entrei em algo que estava praticamente acertado pelo John. Com o tempo, fui colocando as coisas que eu mais gostava”, diz a cantora, que participa como co-autora de quatro das 12 músicas.

O resultado é um maior destaque para a suavidade, com músicas compostas ao piano (“assim como fazem meus heróis Elvis Costelo e Paul McCartney”, diz John) como A Hora da Estrela. Ou ainda Espero, arranjada apenas com harpa, quarteto de cordas e programações. “Estamos mais exigentes em nossas composições, com textos mais líricos e trabalhados. Talvez seja pelo fato de estarmos mais velhos, com um olhar mais delicado”, diz Fernanda.

Homenagem – A cantora incluiu ainda sua experiência materna na música Mamã Papá (composta com John e o amigo de longa data Rubinho Troll), feita sob encomenda para um projeto da atriz e amiga Graziela Moretto, mas que não deixa de ser uma homenagem à pequena Nina, de três anos, filha da cantora com John.

Sempre ligado às novidades, o Pato Fu é um dos primeiros grupos no Brasil a comercializar seu disco totalmente em formato digital, antes do disco físico, que só deve chegar às lojas, com distribuição do selo independente Tratore, em 15 de agosto.

“Isso é uma imposição dos tempos urgentes modernos. O trabalho já estava pronto há um mês. Como passar para o disco demora pelo menos 20 dias, tinha essa possibilidade. Sempre acaba vazando antes no orkut, Myspace e afins, então era melhor vazar logo dessa maneira legal”, diz Fernanda.

A empreitada deu certo. Vendido com exclusividade pelo Uol Megastore, por R$ 9,90 (ou R$ 0,99 por música), o grupo ficou em primeiro lugar como Artista Mais Vendido, Disco Mais Vendido e as Dez Músicas Mais Vendidas pelo site, à frente de artistas como as cantoras Fergie e Ivete Sangalo, os maiores sucessos da parada digital.

You Tube – Outro sinal dos novos tempos é que os dois primeiros videoclipes – Cities in Dust, regravação da banda dos anos 80 Siouxsie And The Banshees, e a balada de autoria do casal, 30 Mil Pés – foram feitos pelo próprio John, que postou no You Tube.

“Diminuiu a exposição via TV, mas em compensação aumentou muito pela rede. Nosso lema agora é: se temos uma idéia, vamos fazer mesmo que com o mínimo de qualidade possível”, diz Fernanda, revelando que gastou cerca de R$ 150 mil com os 13 clipes do disco anterior. Fernanda diz que o grupo não quer deixar de fazer clipe, mas precisa botar a turnê na estrada para conseguir caixa e fazer outros videoclipes.

Barreira – A independência causa uma barreira tanto para conseguir shows como para tocar as músicas nas rádios. Apesar de as duas músicas que ganharam videoclipes terem virado, de certa forma, músicas de trabalho, a banda não trabalha mais com esse termo.

“Desde o Toda Cura estamos mandando o disco cheio para as rádios. Até para o programador fazer a parte dele, que é dizer ‘gostei dessa música e quero tocar. Mas a gente sabe que o meio musical ainda está muito viciado”, diz Fernanda.

Segundo a cantora, duas músicas do último disco tocaram bem nas rádios: Vida Diet, “nas rádios voltadas para adultos contemporâneos”, e Anormal “nas ligadas ao público jovem”.

Já os shows tiveram uma considerável redução, principalmente pelo fato de ela ter ficado fora de exposição após o nascimento de sua filha. “Com a chegada da Nina saímos um pouco dos refletores, parecia que a banda tinha acabado. As pessoas deixavam de procurar, o que em um primeiro momento foi bom. Mas não temos mais como ficar dois meses fora de casa”, afirma Fernanda. Ela revela que a banda deve vir a Salvador até o final do outubro, já com a turnê Daqui pro Futuro, que a vocalista diz ser mais indicada para locais como teatros.



Serviço: Disco: Daqui pro Futuro Banda: Pato Fu Selo: Tratore Valor: R$9,90



