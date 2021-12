Patch Adams lamenta a morte de Robin Williams

O americano Hunter Doherty, mais conhecido como "Patch Adams, o médico do riso", declarou estar "sentindo muita dor" pela morte do ator Robin Williams, que protagonizou um filme sobre sua vida, informaram nesta quarta-feira à Agência Efe os organizadores de um simpósio em Lima no qual participou.

Vestido com uma roupa multicolorida, Patch Adams deu uma palestra perante cerca de 200 pessoas, a maioria delas pacientes de câncer de mama, sobre a prática da compaixão e seu poder de cura, mas não falou com a imprensa.

Na segunda-feira passada, Robin Williams se suicidou aos 63 anos ao enforcar-se com um cinto em sua casa na Califórnia, segundo indicou um relatório preliminar das autoridades.

Williams, conhecido por dotes para o humor e por seus inesquecíveis papéis no cinema, ganhou em 1998 o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel no filme "Gênio Indomável", onde contracenou com Matt Damon e Ben Affleck.

O médico americano se inteirou da morte de Williams durante sua estadia na selva do Peru, onde participava de um festival na cidade de Belén junto com palhaços voluntários.

Em sua conta no Facebook, Patch Adams lamentou a morte de Williams, a quem qualificou como um gênio da comédia, e lhe agradeceu por sua atuação no filme sobre sua vida, o que, segundo ele, ajudou a expandir o trabalho de seu instituto de medicina holística, situado em Virginia.



Assista ao trailer do filme "Patch Adams - O Amor é Contagioso":

