Passione: Vilões podem se dar bem no final, diz Sílvio de Abreu

Alguns dos vilões de “Passione”, novela das 21 horas da Rede Globo, podem se dar bem no final da trama de Sílvio de Abreu. Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo, o autor afirmou que a novela, de uma forma geral, é um retrato da sociedade e que, na maioria das vezes, nem sempre as pessoas pagam pelos erros que cometeram.



“Não gosto de maniqueismo. Não é uma novela em que mocinho é mocinho e bandido é bandido. De uma certa forma, gosto que a novela seja um pouco espelho da sociedade, e não é verdade que na sociedade em que a gente vive os vilões são castigados. Não são quase nunca. A gente gostaria que fosse assim, mas não é. E quando fazemos a catarse, o mocinho é recompensado e o bandido, castigado, não deixamos a público pensar. Quando contrariamos o espectador, ele vai ficar discutindo isso. Por que o vilão foi solto? Para a novela não terminar no dia 14 de janeiro, precisa deixar ruído, e os finais contribuem para isso”.

