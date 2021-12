Passione: um dos protagonistas será assassinado

Um dos protagonistas da novela “Passione”, trama das 20h da Rede Globo, vai morrer após o centésimo capítulo da trama, segundo informações publicadas pelo colunista Flávio Ricco, no site Uol. O autor Silvio de Abreu, contudo, não revela quem será o personagem que vai deixar a história.



Antes de a novela começar, a personagem que sairia de Passione antes do final era Bete, interpretada por Fernanda Montenegro, que seria assassinada. A atriz havia dito que não conseguiria permanecer até o final do folhetim, porque considerava o trabalho em novela cansativo. Depois, mudou de ideia e resolveu permanecer até o final.

