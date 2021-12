Passione: Totó vai denunciar Clara para a polícia

Depois de saber que Clara (Mariana Ximenes) roubou joias na casa de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), Totó (Tony Ramos) resolverá denunciar a esposa para a polícia, em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo, de autoria de Sílvio de Abreu. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 31.



O italiano tentará fazer um acordo com Fred (Reynaldo Gianecchini) para ficar com as joias e, em troca, dar parte de suas ações para o vilão. Bete ficará surpresa com a decisão do filho, já que Clara havia dito à empresária durante um jantar que o camponês não faria nada para prejudicá-la. "Ô meu filho. Meu filho que estava morto. Meu primogênito! Me abrace bem apertado. Esperei, mesmo sem saber, mais de cinquenta anos por este abraço."

