Passione: Totó sugere terminar namoro com Felícia

Totó (Tony Ramos) ainda não conseguiu esquecer Clara (Mariana Ximenes) em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo, e confessará para Felícia (Larissa Maciel) que ainda pensa na ex-mulher. O italiano resolve abrir o jogo com a nova namorada depois que ela questiona a sua distância nos últimas dias. A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 15.



O camponês se desculpará com filha de Candê (Vera Holtz) e admitirá que ficou muito perturbado com o último encontro que teve com Clara no restaurante onde ela está trabalhando. "Eu sei que estou errado, mas eu não posso fazer nada. Não posso, é mais forte do que eu! De verdade, não quero desistir de você, mas é você quem tem que decidir se quer continuar comigo sabendo disso". Felícia ficará surpresa e sem saber o que dizer.





No capítulo deste sábado, 16, Felícia irá procurar Clara. As duas se encontrarão em uma lanchonete e a filha de Candê exigirá que ela se afaste do italiano. "Do mesmo jeito que eu sei que o Fred (Reynaldo Gianwecchini) não vale nada, sei que você também não! Portanto, fica longe do Totó!".

