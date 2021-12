Passione: Totó pede desculpas a Gemma

Totó (Tony Ramos) pedirá desculpas a Gemma (Aracy Balabanian) por nunca ter dado ouvido à irmã sobre o caráter de Clara (Mariana Ximenes), em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. O camponês dirá que, apesar de todas as armações da esposa, não consegue ficar longe dela. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 24.



"Sim, confesso que não estou nada bem e antes de tudo preciso me desculpar com você. Estava certa em um monte de coisas. É verdade. Você tinha razão em muitas coisas. Principalmente sobre a Clara.", dirá o italiano à irmã, na casa de Candê (Vera Holtz).

