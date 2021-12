Passione: Totó descobre que é filho de Olavo

Dias após um encontro nada amistoso com Olavo (Francisco Cuoco), Totó (Tony Ramos descobrirá que ele é o seu pai, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O italiano irá até casa de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) e acabará encontrando com o empresário conversando com a sua mãe. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 21.

