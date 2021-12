Passione: Stela viaja até a Itália para terminar namoro de Lorena

Stela (Maitê Proença) não desistirá de Agnello (Daniel de Oliveira) mesmo após falhar sua tentativa de separar Lorena (Tammy Di Calafiori) do italiano em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. A mulher de Saulo (Werner Schünemann) viajará para a Itália decidida a pôr um fim no relacionamento da filha no capítulo desta sexta-feira, 20.



Nesta semana, a estudante descobriu que foi a sua mãe quem planejou uma armação para ela acreditar que estava sendo traída pelo namorado com a colega de faculdade Li (Juliana Didone). A jovem pensa, contudo, que a mãe tentou interferir no relacionamento porque não aprova a sua nova escolha. Somente o mordomo Artuzinho (Júlio Andrade) e Fred (Reynaldo Gianecchini) sabem do caso extraconjugal da esposa de Saulo.

