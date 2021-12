Passione: Stela tenta atrapalhar namoro de Agnelo e Lorena

Apaixonada por Agnelo (Daniel de Oliveira), Stela (Maitê Proença) tentará acabar com o romance entre a sua filha (Tammy Di Calafiori) e o italiano na novela “Passione”. Depois de descobrir no capítulo desta terça-feira, 20, que os dois estão juntos, a mãe da jovem vai aconselhá-la a não continuar o namoro.

Stela irá procurar Agnelo e exigirá que se afaste da filha. Os dois acabarão se beijando, mas ele dirá que pretende continuar com a nova namorada.

Os dois se conheceram antes do envolvimento dele com Lorena, logo após sua chegada ao Brasil. Acostumada a sair com rapazes mais novos, Stela acabou se apaixonando pelo jovem, mas decidiu se afastar por conta das desconfianças do marido, o empresário Saulo Gouveia (Werner Schünemann).

