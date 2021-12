"Passione": Stela é chamada para reconhecer corpo do filho Danilo no IML

O drama de Stela (Maitê Proença) está apenas começando em "Passione". Após o desaparecimento do filho Danilo (Cauã Reymond), a socialite é chamada para reconhecer o corpo de um jovem no Instituto Médico Legal (IML). Desesperada, ela vai ao local na companhia do filho caçula Sinval (Kayky Brito), após ser avisada de que o corpo de um rapaz, assassinado com vários tiros, foi encontrado e precisa ser identificado pela família.









