Passione: Stela conta para Lorena que era amante de Agnello

No capítulo desta segunda-feira, 22, de “Passione”, Lorena (Tammy Di Calafiori) descobrirá que sua mãe (Maitê Proença) e o seu namorado (Daniel de Oliveira) já foram amantes. A própria Stela se encarregará de revelar para a filha, na Itália, que se relacionou com Agnello antes de a estudante conhecê-lo no Brasil.



A esposa de Saulo (Werner Schünemann) decidiu viajar até a Itália para impedir que Lorena continue namorando o filho de Totó (Tony Ramos). Na semana passada, Stela já havia planejado uma armação para a filha acreditar que estava sendo traída pelo namorado com a colega de faculdade Lia (Juliana Didone).

