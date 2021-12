Passione: Sinval agride Agnello por causa de Stella

Insatisfeito com a continuidade da relação de sua mãe com Agnello (Daniel de Oliveira), Sinval (Kayky Brito) irá atrás do italiano para tirar satisfações sobre o romance deles, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. Os dois começarão a discutir e logo depois o filho de Stella (Maitê Proença) partirá para a agressão física. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 9.



"Você está destruindo a minha família, cara! Destruindo! Você fez a Lorena sofrer, primeiro. E agora está colocando a minha mãe contra os filhos!", dirá. O filho de Totó (Tony Ramos) afirmará que ama a mãe do jovem e dirá que não se afastará dela. Irritado, o namorado de Fátima (Bianca Bin) dará um soco no italiano.

adblock ativo