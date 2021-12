Passione: Sílvio de Abreu descarta morte de Diana

As cenas das cinco possíveis mortes de “Passione” já foram gravadas, mas somente uma delas será exibida na noite desta segunda-feira, 11, quando será levado ao ar o tão prometido assassinato da trama das 21h da Rede Globo. Sílvio de Abreu já descartou que a vítima seja Diana (Carolina Dieckmann), uma das maiores apostas para deixar o folhetim, devido ao mau desempenho da atriz na trama.



Agora restam apenas Fred (Reynlado Gianecchini), Gerson (Marcelo Antony), Melina (Mayana Moura) e Saulo (Werner Schunemann) como os personagens que podem ser mortos no capítulo de hoje. No site oficial da novela, uma enquete aponta que o público acredita que o filho mais velho de Bete (Fernanda Montenegro) deva sair da trama. O responsável pela morte em "Passione" será conhecido somente nos capítulos finais.



Veja as cinco cenas que foram gravadas:





