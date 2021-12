Passione: Saulo expulsa Danilo de casa

Danilo pedirá ajuda a Saulo (Werner Schünemann) e acabará apanhando do pai em “Passione”, novela das 21 da Rede Globo. O ciclista chegará em sua casa desorientando após passar a madrugada fazendo uso de drogas. Encontrará o pai tomando café-da-manhã sozinho e será expulso. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 28.







Irritado com o estado do filho, o empresário dará um pontapé no ciclista. "Some! Não procura mais ninguém aqui em casa! Se eu descobrir que você procurou a sua mãe ou os seus irmãos, eu sou capaz de te matar! Eu tenho vergonha de você, desaparece, Danilo! E morre longe daqui, porque nem dinheiro pro teu enterro eu vou dar!"









