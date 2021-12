Passione: Para internautas, Melina deve ficar com Mauro

Enquete realizada pela produção de “Passione” no site oficial da novela revelou que os internautas preferem que Mauro (Rodrigo Lombardi) fique com Melina (Mayana Moura) na trama de Sílvio de Abreu. A filha de Bete Gouveia ficou com a preferência de 68% dos participantes, enquanto Diana (Carolina Dieckmann) recebeu 32% dos votos.



No folhetim das 20h, o engenheiro é apaixonado por Diana, mas decidiu namorar Melina para evitar que a filha de Bete Gouveia casasse com o vilão Fred (Reynaldo Gianecchini). A jornalista também retomou a relação com Gerson (Marcelo Antony) a pedido da mãe do piloto, mas não desistiu do romance com Mauro.

