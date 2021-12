Passione: Myrna será assassinada por Fred

Após o assassinato de Eugênio (Mauro Mendonça), Saulo (Werner Schunemann) e Noronha(Rodrigo dos Santos), a próxima vítima de “Passione”, novela das 21h da Rede Globo, será Myrna (KateLyra). A secretária descobrirá as armações de Fred (Reynaldo Gianecchini) na Metalúrgica Gouveia e será assassinada pelo vilão.

De acordo com informações do site oficial da novela de Sílvio de Abreu, a personagem de Kate Lyra ficará sabendo que o filho de Candê (Vera Holtz) teve acesso à conta de Saulo na Suíça e ficou com todo o dinheiro que o empresário desviou da empresa.Não foi divulgada a data na qual a cena será levada ao ar.



