Passione: Mimi reencontra Agostina no Brasil

Após vender a própria casa na Toscana (Itália) para ficar perto de Agostina (Leandra Leal) no Brasil, Mimi (Marcelo Médici) reencontrará a italiana em “Passione”, novela das 21 da Rede Globo. O carteiro conseguirá o endereço de Gemma (Aracy Balabanian) e irá até a casa dos italianos. A cena será exibida no capítulo desta segunda-feira, 27.







Mimi e o avó Benedetto (Emiliano Queiroz) serão recebidos pela tia de Agostina. Em seguida, a filha de Totó (Tony Ramos) chegará em casa com Dino (Edoardo Dell'Aversana) e ficará surpresa ao encontrar o carteiro.









