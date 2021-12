Passione: Melina será a principal suspeita pela morte de Diana

Melina (Mayana Moura) vai pagar caro pelas brigas e ameças que fez à Diana (Carolina Dieckmann), em "Passione", trama da Globo. A personagem será acusada como a principal suspeita pela morte da jornalista.







De acordo com a coluna 'Zapping', do jornal Agora São Paulo, Diana será assassinada com um tiro no peito no apartamento da amiga Cris (Gabriela Carneiro Cunha). A imagem do assassino não aparece, mas dias antes ela e Melina terão uma nova briga. Mauro (Rodrigo Lombardi) será o último a ver Diana com vida.









