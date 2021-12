Passione: Melina propõe parceria a Fred

Após o término do namoro com Mauro (Rodrigo Lombardi) e devido às constantes brigas com a mãe (Bete Gouveia), Melina (Mayana Moura) resolve procurar Fred, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A designer de moda vai até ao apartamento do vilão propor uma parceria para se vingar de sua família. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 09.

Fred não aceitará falar com a filha de Bete, já que ela o abandonou no altar para casar-se com Mauro. Depois, ele muda de ideia ao saber sobre os seus planos. "Mas não vamos deixar este barco afundar, Fred! Se você fizer o que eu estou te propondo, a gente dá a volta por cima", dirá a designer.





